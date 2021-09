Zombier i Akerselva

Avisa Oslo melder at det stadig blir flere «zombielaks» i Akerselva. Hva som gjør at laksen, som mange andre, oppfører seg som zombier i nedre del av elva er uvisst, men frivillige jobber i hvert fall på spreng for å fjerne laksen. Statsforvalteren i Oslo vil ikke iverksette tiltak mot den uønskede fiskearten. Ikke ulikt myndighetenes ruspolitikk i samme område for øvrig.

