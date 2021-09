Grønne islamister

I The Daily Mail leser vi at Taliban vil gå i bresjen for å takle klimaendringer på et globalt plan. Ja, du leste riktig. Taliban. Her er det åpenbart noen som har lært av den norske valgkampen og SPs fall. Man må sette klima først. Foran menneskerettigheter og sånt. Taliban skal også slå ned på ulovlig gruvedrift og satse på økts produksjon av opium. Snakk om grønt skifte.

