Krenka-boller

Joikakaker. Mange kjenner til merkevaren, selv om mange nok aldri har smakt kjøttbollene med viltsmak.

I fjor mente noen at navnet, samt karikaturen av en samegutt på hermetikkboksen, var utdatert. De mente at det ikke var akseptabelt å fremstille urfolk på den måten og «krevde» at navn og bilde ble endret.

Nå har Nortura gitt etter for krenkelseshysteriet og endret navnet på kjøttbollene til Vilti. Bildet av samegutten er borte.

Men da er det vel heller ikke riktig at vi skal «herse» med mexicanerne? Vi må få fjernet Tex-Mex i fredagstacoen og bli kvitt sombreroen på Tex-Mex-pakken. Illsinte mexicanere kødder man ikke med.

