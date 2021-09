Gøy med aksjer

Fredag fikk Prosafe én gang for alle beseglet sin skjebne i Westcon-saken. Høyesterett forkastet anken, og Lagmannsrettens kjennelse blir stående; boligriggselskapet må betale Westcon nesten en halv milliard kroner.

Investorene på Oslo Børs var fra seg av lykke og sendte Prosafe-aksjen opp 25 prosent. Baksideredaksjonen drister seg imidlertid til å komme med et tips: Gevinsten bør de bruke på et Finansavisen-abonnement for å se Aksjeskolen med Roger Berntsen og Alex Rosén.

