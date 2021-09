Grensen for én dag i fengsel? Tre CV-er

Få timer etter at HR-sjefen i amerikanske 1-800Accountant hadde fått sparken og blitt eskortert ut av kontorlokalene, ble det rapportert inn at noen hadde hamret løs på delete-knappen på datamaskinen sin.

Den lettere bitre HR-sjefen hadde nemlig logget på datasystemene igjen og slettet CV-ene til over 17.000 håpefulle jobbsøkere. Hun benyttet også muligheten til å legge inn slibrige kommentarer i samtlige filer.

Ifølge regnskapsfirmaet har selskapet brukt nær 100.000 dollar på å få rettet opp det hun ødela, men likevel er det mange filer de ikke kan få tak i.

Etter en knapp uke i rettsalen i New York ble den tidligere HR-lederen kjent skyldig, og hun risikerer nå opptil 15 års fengsel – som vil si at man må slette cirka tre CV-er for å få én dag i fengsel.

En god deal, synes Baksiden.