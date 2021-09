Avsløring: Ap alene om å ha coronafasiten

– Coronapandemien er ikke over. Da er det uklokt å gi inntrykk av at man kan senke skuldrene, advarer Ap-leder Jonas Gahr Støre i et intervju med NTB.

Han viser til at smittetallene øker.

Så synd at Støre og Ap har hatt denne innsikten så lenge og ikke sa det tydeligere.

For se hvordan Ap-general Raymond Johansen ordla seg i mai:

– Det er helt fantastisk. Det er nesten helt ubeskrivelig hvor mye man har gledet seg til dette. Et yrende folkeliv som mange har lengtet etter, uttalte byrådslederen.

For enten har ikke denne innsikten vært fordelt rundt i hele partiet. Eller så er det etterpåklokskap kombinert med markeringsbehov.