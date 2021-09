Sommerens sutrepris

Sommeren handler om ferie. Og ferie fører fort til sutring i avisene, når ikke alt går helt som planlagt for bortskjemte nordmenn.

Andreplassen går til småbarnsmor Mari Søby som synes det var fort dyrt å besøke familieparken Hunderfossen. Baksiden har et forslag til neste ferie: Dra et annet sted.

Førsteplassen går til en småbarnsfamilie fra Jæren som besøkte Tusenfryd. De var klar over at ungene måtte være over 110 cm for å få kjøre alle attraksjonene, og var i tvil om sønnen var høy nok. På Tusenfryd ble han målt til 109 cm, noe familien synes er helt hårreisende.

– Barna ble lei seg, og særlig sønnen min ble skuffet, sier mor Cecilie Solvig til Nettavisen.

Tusenfryd kom på banen og tilbød gratisbilletter hvis familien ville komme tilbake.

– Jeg takket «nei», det blir for langt å reise, sier moren, som heller vil ha refundert billettene sine.

De kan uansett glede seg over sutreprisen. Og heldigvis er det et helt år til neste sommerferie.