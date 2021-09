Korrupsjon i alle leire

Hvem har vel glemt kritikken NRK og programleder Fredrik Solvang fikk etter partilederdebatten for litt siden, da sistnevnte la frem en rapport fra Rystad Energy som viste seg å være finansiert av bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass. «Kjøpt og betalt» var MDGs anklager om rapportens konklusjon, at det vil ha en negativ klimaeffekt hvis Norge slutter med olje og gass.

Men SSB-rapporten som nettopp MDG bruker for å støtte sitt syn i saken, at oljekranene må stenges umiddelbart, er også kjøpt og betalt. For den er finansiert av Kirkens Nødhjelp og Framtiden i våre hender. Så da er vel slaget om norsk oljeproduksjon foreløpig uavgjort.

