Ringholm rammet av nettroll

Kredittsjef Pål Ringholm i SpareBank 1 Markets skulle bare tvitre litt om at aksjemarkedet kanskje kan krakke i september. Men så protesterte en viss «Thore Johnsen». Og hva protesterte han på? At september vanligvis går bra i aksjemarkedet likevel? Nei, han henger seg heller opp i at været ikke tilsier at det er høst ennå. Satans nettroll!

Baksiden er et skråblikk på det som skjer i samfunnet, i næringsliv og finans - nasjonalt og internasjonalt. Du finner fire - fem av dem på baksiden av Finansavisen hver dag. Tips oss gjerne på baksiden@finansavisen.no