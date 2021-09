Hvor bor Ropstad?

GUTTEROM: Eller kanskje det er her. Foto: Gorm Kallestad

Aftenposten skrev i helgen at KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad meldte flytting fra gutterommet først i fjor. Vi har tatt et søk i NTBs fotoarkiv, og de to eneste «gutterom»-bildene vi fant var disse to. Så da er spørsmålet: Hvilket er Ropstads?

