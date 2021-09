Man kan ikke argumentere mot Folkehelsen

Noen ganger må man se på kalenderen en gang til, for å kontrollsjekke at det ikke er første april. Neida, september er måneden. Mens alle snakker om avstand og viktigheten av å ikke være samlet mange mennesker på ett og samme sted, så tar advokat Stig Bech til orde for det motsatte. Vi må bo høyere, mye tettere og være mange mennesker i ett miljø! Det er nemlig det som skal redde folkehelsen.

Akkurat.

Hvis ikke det var en eiendomsadvokat som i tillegg var styreleder i bransjeorganisasjonen Norsk Eiendom som uttalte seg, så skulle man nesten tro det var andre motiver bak utsagnet. Men folkehelsen kan få argumentere mot, sett spaden i jorda og press blokkene sammen.

Baksiden er et skråblikk på det som skjer i samfunnet, i næringsliv og finans - nasjonalt og internasjonalt. Du finner fire - fem av dem på baksiden av Finansavisen hver dag. Tips oss gjerne på baksiden@finansavisen.no