Jappetid i valgkampen

FrPs stortingsrepresentant Christian Tybring Gjedde tilbød nylig en 15 år gammel muslimsk jente 1.000 kroner for at hun tok av hijaben og viste ham hennes vakre hår. Gjeddes egne ord.

– Jeg satte det hele på spissen ved å tilby kvinnen med hijab en tusenlapp, hvis hun tok den av. Det var jo frivillig. Hun ville ikke tjene noen raske penger, skriver Gjedde på Facebook i etterkant av opptrinnet.

Omtrent samtidig tilbød partiet Alliansen skoleelever i Bærum 500 kroner hver om de droppet å ta coronavaksinen.

Det er viden kjent at mange har fått rekordmye å rutte med under pandemien, men nå er det kanskje greit at Øystein Olsen strammer til litt. Før Jonas Gahr Støre betaler Erna Solberg 25.000 kroner for å slå en golfball fra munnen hennes.

