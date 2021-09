Valgets kval

Landets postkasser fylles i disse dager opp med valgkampmateriell. Alle partier kappes om å være grønnest. Men det er også andre som vil ha et ord med i laget. Så da må man velge da. Skal du gå for Miljøpartiet de Grønne eller Plantasjen, for en grønnere hverdag fra mandag av?

Baksiden er et skråblikk på det som skjer i samfunnet, i næringsliv og finans - nasjonalt og internasjonalt. Du finner fire - fem av dem på baksiden av Finansavisen hver dag.