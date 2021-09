Boligspekulanter

Skjelettene fortsetter å ramle ut av Stortingets pendlerbolig-skap.

Det foreløpig siste skjelettet tilhører SVs Torgeir Knag Fylkesnes, som leier ut bolig både i Oslo og Tromsø, i tillegg til å bo i gratis pendlerleilighet fra Stortinget.

Han er blant dem som har gått hardt ut og sagt at «det er slutt på moroa for de som spekulerer i bolig». Vi foreslår derfor at herr Knag Fylkesnes gjør som SV selv prediker at Norge skal gjøre i klimakampen; gå foran som et godt eksempel for resten av verden. Selg!

Med Knag Fylkesnes, KrFs Ropstad, Aps Mørland og trolig enda flere på selgersiden, tipper vi på fallende boligpriser i Oslo i høst.

