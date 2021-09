John og Kjell på politikerskole

- Aker Biomarine kunne ikke vært mer vellykket, sier Kjell Inge Røkke. Foto: Iván Kverme

Da Ap gikk på sitt nest dårligste valg siden 1927 fremstilte Hadia Tajik partiet som vinneren fordi 26 prosent var bedre enn en meningsmåling som bare viste 17. Og Kjell Ingolf Ropstad som har prestert å utradere KrF fra norsk politikk for all fremtid skrøt av at partiet hadde hevet seg fra målinger på 2-tallet. Mens Sylvi Listhaug som skrøt av at 12 prosent var bedre enn meningsmålinger på 7 prosent. Her er sitatene du trodde du aldri skulle høre fra nærinslivet:

– Alt over null er gull, jubler John Fredriksen over en Seadrill-kurs på 1,70.

– Krill er bra for helsen uansett hva aksjekursen er, sier Kjell Inge Røkke om Aker Biomarine.

