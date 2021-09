Spesialutgave av TV-suksess

Vil vinne: Ap-leder Jonas Gahr Støre demonstrerer grensesetting. Foto: NTB

Etter stor suksess med deltakere som gir alt og til og med hanker inn Paralympics-gull i etterkant, er det tid for en makeover for det populære reality-programmet «Ingen grenser».

I trening: Høyre-leder Erna Solberg gir så det holder. Foto: NTB

– Vi lette etter deltakere og miljøer som er villige til å gjøre alt, absolutt alt, forteller programansvarlig P. Jolter Geist i produksjonsselskapet.

– Sent mandag kveld datt løsningen ned i fanget på oss! Her snakker vi om hundrevis av mennesker som setter egen og samfunnets helse sist, driter i om de er forbilder, og beviser på live-TV at de absolutt ikke har noen som helst grenser.

