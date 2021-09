Demokratiet slik vi kjenner det

Etter de sjokkerende bildene av hvordan det så ut på innsiden av familien Solbergs hjem i Bergen i 2013, var valgseieren sikret for Høyre.

Hundrevis av arbeidere i Arbeiderpartiets strategikomité har siden jobbet på spreng for å få Jonas Gahr Støres residence til å fremstå like campingplassaktig, og mandagens valg ga dem suksess – foreløpig. For holder det i fire år med bare å ha strykebrettet og en haug med skjorter korrekt plassert når journalistene banker på?

ADVARSEL, STERKE SCENER: Hjemme hos Erna Solberg. Skjermbilde: Dagbladet

Vi tipper Solberg kommer knallsterkt tilbake med bildebevis på at matrestene og Pepsi Max-flaskene har stått fremme i Bergen siden 2013. Du trodde bilder av jordskjelvet på Haiti var ille? Vi ønsker Høyre velkommen tilbake i regjering!

