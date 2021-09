Leder søkes til politisk parti

Et av landets mest kjente partier søker ny leder. Vi ser etter kandidater som med hånden på hjertet kan si at de er: 1) En messias heller enn en judas. 2) En som ikke lar seg lede inn i fristelse. 3) En som ikke lar solen gå ned over sitt vrede. 4) Betaler det du skylder. 5) Avskyr det onde og holder fast ved det gode.

Du bør ha erfaring fra nedskalering. Engasjementet vil i første omgang være på 12 måneder. Mulighet for forlengelse dersom partiet fortsatt eksisterer.

Bill. mrk: Halleluja.

---

Baksiden er et skråblikk på det som skjer i samfunnet, i næringsliv og finans - nasjonalt og internasjonalt. Du finner fire - fem av dem på baksiden av Finansavisen hver dag.

Tips oss gjerne på baksiden@finansavisen.no.