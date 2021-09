Svensk arbeidsmoral

Noen byråkrater er mer arbeidssky enn andre. Denne uken ble det kjent at en svensk skattebyråkrat ringte seg selv i 55 timer for å unngå å snakke med folk. Innringerne ble dermed viderekoblet til andre i avdelingen slik at han slapp å jobbe. Straffen ble at han mister 25 prosent av én månedslønn, men får fortsette i stillingen, ifølge NTB. Kanskje på tide med et nytt karrierevalg?

