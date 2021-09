Hvordan forenkle corona-reglene?

Forenkling har vært et av regjeringens mantra de seneste årene, og nå er tiden kommet for håndteringen av pandemien. Baksiden kan se for seg hvordan idémyldringen gikk for seg i forkant av en melding fra Regjeringen 20. september:

– Det er jo så mye jobb med denne smittesporingen, hvordan kan vi gjøre det enklere?

– Hva hvis vi skriver at «Rutinemessig smittesporing vil bare omfatte husstandsmedlemmer og tilsvarende nære». Det er jo kjempeenkelt å finne ut hvem man bor sammen med!

– Ja, den tar vi!

– Og hva med varslingen?

– Jeg vet det: Vi skriver «Den smittede selv eller andre, for eksempel foresatte, skolen eller idrettslaget, tar kontakt med øvrige nærkontakter om at disse bør la seg teste».

– Genialt! Her deler vi oppgaven på mange forskjellige, slik at ingen har ansvaret og alle kan skylde på hverandre hvis det ikke blir gjort. Og det er i hvert fall ikke vår feil!

Enklere blir det ikke.

———————————————————————————————————————————————

