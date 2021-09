Høy, høyere, høyest

Stifter og styreleder i den kriserammede kinesiske eiendomsgiganten Evergrande Group, Xu Jiayin, ba onsdag denne uken sine over 4.000 direktører bruke all energi på å fortsette arbeidet og produksjon for å sikre at de leverer på eiendom. Eiendomsgiganten har over 2.600 milliarder kroner i gjeld.

På en annen side så kan man jo si at det bare er 650 millioner kroner i gjeld pr. direktør. Kanskje litt flere direktører i korthuset kan bedre balansen?

