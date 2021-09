Hurdalsjøen Hotell er ikke for vanlige folk

VG skriver at Ellen Katrin Enge og hennes forlovede fikk bryllupsfesten på Hurdalsjøen Hotell spolert av Jonas Gahr Støre, Trygve Slagsvold Vedum og Audun Lysbakken. Arbeiderpartiet har gått til valg på slagordet «Nå er det vanlige folks tur», men her ser vi første tegn på at vanlige folk kommer i andre rekke. Sp vil jo at folk i større grad skal ta i bruk distrikts-Norge, og når noen gjør det, så blir de jaget derfra.