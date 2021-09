Gratis tips: Ikke la pasienten dø

Gründer-eventet Slush i Finland har inngått partneravtale med AstraZeneca, og tilbyr videokonferanser om hvordan innovasjon kan sikre pasientvelferden og skape bedre helseopplevelser.

Her skal vi by på et råd, helt gratis, på hvordan man skaper bedre pasientopplevelser: Ikke la pasienten dø av blodpropp.

