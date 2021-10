Kunstner stakk av med pengesedlene

Den danske kunstneren Jens Haaning mottok en halv million danske kroner fra et kunstmuseum i Aalborg for å ramme inn sedlene som et kunstverk. Men den lure kunstneren tok pengene selv og hengte opp en tom ramme i stedet og kaller det hele for «Take the Money And Run».

Kunstmuseet vil selvfølgelig ha pengene tilbake og kaller det tyveri. Det er ikke Jens Haaning enig i, fordi:

«Nei, det er ikke tyveri. Det er kontraktsbrudd, og kontraktsbrudd er en del av kunstverket, sier han til DR.

