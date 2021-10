Det renner inn nye navneforslag til Atlantic Sapphire

For et par uker siden stupte Atlantic Sapphire-kursen til en ny bunn etter en brann på et lakseanlegg i Danmark. Aksjekursen er nå helt nede i 35 kroner, etter å ha vært over 140 kroner tidligere i år.

I den anledning spøkte vi med at selskapet bør bytte navn, men at forslaget om «Atlantic Juggel» var litt drøyt. Nå renner det imidlertid inn nye navneforslag. Alle er for drøye, men det kan kanskje gi styret noe å leke med: «Atlantic Fire» (både rimer og forteller noe om selskapet) Andre er: Titanic Zapfire, Atlantic Badliar, Atlantic Satire, Asset Bonfire, Dramatic Backfire og Atlantic Vampire.

Gid hvor kreative sinte aksjonærer kan bli!

———————————————————————————————————————————————

