Mannen i gaten

I Fri Fagbevegelse kunne vi i helgen lese et intervju med Odd Ravn som skal forhandle lønn for medlemmer av Fellesforbundet i sju kommuner hvor forbundet ikke har tillitsvalgte. På spørsmål om lønnsforskjellene vil gjøre de lokale forhandlingene i år mer kompliserte, svarer han:

– Nei, men folk har større forventninger nå, spesielt de som har mistet tillegget sitt. Hvis du kjører rundt i en BMW og naboen har fått seg en Rolls-Royce, blir plutselig BMW-en stusslig.

Dermed ligger vel alt til rette for at Rolls-Royce-salget skal gå til himmels. Vår nye statsminister, Jonas Gahr Støre, har jo gått rundt i hele valgkampen og messet om at nå er det vanlige folks tur . . . til å kjøre Rolls-Royce.

———————————————————————————————————————————————

Baksiden er et skråblikk på det som skjer i samfunnet, i næringsliv og finans - nasjonalt og internasjonalt. Du finner fire - fem av dem på baksiden av Finansavisen hver dag.

Tips oss gjerne på baksiden@finansavisen.no.