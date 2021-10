Giske inn i varmen

23 år gamle Susanne Mortensen sto i helgen frem på NRK og fortalte om mobbing på arbeidsplassen. Mortensen er fisker og kvinne, og det misliker hennes mannlige kollegaer som til stadighet forteller henne at hun er ubrukelig og burde slutte.

Nå lover Arbeiderpartiet at den nye regjeringen vil ta tak i problemet.

– Susannes historie er fullstendig uakseptabel. Dette er et problem som vi som samfunn må ta tak i. Det er en stor samfunnsutfordring, mener fiskeripolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Cecilie Myrseth.

Baksiden kjenner til at dette allerede er blitt et viktig tema i regjeringsforhandlingene, og at både Arbeiderpartiet og Senterpartiet peker på Trond Giske som landets første mobbeminister.

