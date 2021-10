(Nesten) Garantert seier

Skal si at Ståle Solbakken er lur! Etter overraskende gode kamper i det siste, har han skjønt at det må noe ekstra til for å få god nok uttelling ved de forestående to kvalifiseringskampene for det norske herrelandslaget i fotball.

Og hva er vel lurere enn å gjenopplive «nødlandslaget»? De bortimot ukjente norske spillerne sjokkerte da de fikk sjansen mot Østerrike.

Derfor skal vi ta de 12 «sykemeldingene» med en stor klype salt, og heller anse dette for et utradisjonelt Solbakken-grep.

———————————————————————————————————————————————

Baksiden er et skråblikk på det som skjer i samfunnet, i næringsliv og finans - nasjonalt og internasjonalt. Du finner fire - fem av dem på baksiden av Finansavisen hver dag.

Tips oss gjerne på baksiden@finansavisen.no.