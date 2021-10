En ærlig politiker

«Pandora Papers» har blitt rullet opp og skatteparadisene, investeringene og luksusvillaene til landsledere og politikere verden over er blitt grundig avslørt.

De fleste motsier seg naturligvis anklagene, deriblant Tsjekkias statsminister Andrej Babis. Han unnlot å opplyse om et utenlandsk investeringsselskap som ble brukt til å kjøpe en herregård i Sør-Frankrike verdt nær 200 millioner kroner.

– Jeg har aldri gjort noe ulovlig eller galt, skriver Babis i et innlegg på Twitter.

Han har aldri gjort noe galt, på samme måte som at Bill Clinton «did not have sexual relations with that woman» eller at Ropstad bodde på gutterommet på Sørlandet med kone og to barn.

Det passer seg også med et sitat fra tidligere Venstre-politiker Lars Sponheim:

– Jeg har tenkt å være dønn ærlig, og det er mitt store problem som politiker.

Babis kan helt enkelt ikke være ærlig – da taper han helgens valg. Uærlighet er et effektivt virkemiddel for å oppnå politiske resultater på kort sikt. Baksiden ønsker Babis til lykke og alt godt med valget!

Baksiden er et skråblikk på det som skjer i samfunnet, i næringsliv og finans - nasjonalt og internasjonalt. Du finner fire - fem av dem på baksiden av Finansavisen hver dag.

Tips oss gjerne på baksiden@finansavisen.no