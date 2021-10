Hydrogenpro henter grønn profil

Hydrogenpro satser tungt på det grønne skifte gjennom å produsere grønn hydrogen. Nå har selskapet tatt grønnvaskingen til nye høyder gjennom å foreslå Kermit Nash som nytt styremedlem. Tankene går raskt til den grønne frosken Kermit, som blant annet er kjent for sangen «Bein’ Green.»

Så spørs det om aksjonærene vil le seg grønne av at det blir enda mer The Muppet Show i Hydrogenpro. Hittil i år er aksjen ned over 70 prosent.

Baksiden er et skråblikk på det som skjer i samfunnet, i næringsliv og finans - nasjonalt og internasjonalt. Du finner fire - fem av dem på baksiden av Finansavisen hver dag.

Tips oss gjerne på baksiden@finansavisen.no