Det man skal leve av etter valget

Bare tre uker etter stortingsvalget renner mediene over av meningsmålinger som viser hva folk egentlig mener.

Og sånn skal vi ha det helt frem til nytt valg om to år, og to etter det og to år etter det.

Å basere seg på valgresultatet, er for amatører.

