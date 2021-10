Vil belønne innbyggerne for å ha sex

Bø i Vesterålen har lenge vært kjent som et norsk «skatteparadis» for rikinger. I jakten på nye innbyggere foreslår ordfører Sture Pedersen (H) at foreldre skal få 50.000 kroner for hvert barn som fødes, kombinert med gratis barnehageplass.

– Skal de få 50.000 kroner må barnet fødes i Bø. Men flytter familien til Bø for å jobbe, så skal de få gratis barnehageplass i et år. Barn nummer to gir selvsagt 50.000 kroner. Det samme gjelder for barn nummer tre, sier Pedersen til NRK.

Da er det bare å sette i gang arbeidet.

