Drama for alle pengene

En av de store begivenhetene sommeren 2021 har vært kampen mot den nye korte treskjeen som følger med yoghurtbegrene etter at engangsbestikk i plast ble forbudt. Denne uken kunne Tine opplyse om at problemet, etter mange ukers dramatikk, skal være løst med en nok en ny skje, denne gang i bambus.

Baksideredaksjonen, som liker drama og store følelser, klarer nesten ikke å vente på at yoghurtbeger i plast skal bli forbudt.

Da sitter vi klare for å lese nye saker om frustrerte forbrukere: Kanskje kommer det et bilag? Eller blir det yoghurtspising sekund for sekund på TV? Hva skal vi med Netflix når vi har yoghurtbegre?

