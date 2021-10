Flykrasj på BNP-menyen

Om noen ønsket å få demonstrert at Norge er et råvarebasert land, fikk de den hjelpen de trengte fredag. Først smalt nyhetstitlene over skjermen med varianter av «Sterkere BNP-vekst enn ventet» og «Rask gjeninnhenting for økonomien».

Så gikk sjeføkonomene inn i SSBs tall, og kom ut med en litt annen historie: Mengden makrell levert til fiskemottakene hadde økt med 46 prosent. Dette alene forklarte 0,7 prosentpoeng av fastlandsveksten på 1,1 prosent.

Neste skritt må bli et olje- og makrell-korrigert BNP.

