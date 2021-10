Fraflyttingsproblemet er løst

Andenes og Andøya har litt å slite med etter vedtaket om å legge ned flyplassen.

Fredag kom løsningen: Regjeringen går inn med 365,6 millioner kroner og finansierer med det en rakettoppskytingsbase.

Dette er selvsagt ikke et forsøk på et «space race» mot Richard Branson eller Elon Musk. Derimot er det løsningen for flyttelassene vekk fra øya, som ikke lenger kan gå med fly.

