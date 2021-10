Etiske kampfly

Regningen for Norges kampfly fra Lockheed Martin er nå kommet opp i 90,2 milliarder kroner, og 415 milliarder totalt for hele levetiden. Da gjør det godt å tenke på at kampflyene i det minste er etiske, økologiske, grønne og alt mulig annet politisk korrekt.

For da Norge i 2005 sparket Lockheed Martin ut av Oljefondet sto kursen i 38 dollar. Hvis Norge hadde beholdt 0,68 prosent av Oljefondet i Lockheed Martin ville avkastningen alene ha betalt for samtlige fly. Da er det bedre å sende regningen til skattebetalere som eier hytter og leiligheter.

