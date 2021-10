Tre indre og Borten med'n!

Den som styrer høyere utdannelse i Støre-regjeringen er omtrent den eneste rundt Kongens bord uten høyere utdannelse.

Overfor NRK.no understreker Ola Borten Moe likevel sine ambisjoner:

– Det var dette vi starta med med en gang vi ble selvstendig i 1814: Vi begynte å bygge universitetet i Oslo med en gang. Denne jobben skal nå fortsette.

Av dette er det to mulige tolkninger. Enten beviser Moe at utdannelse og kunnskap faktisk har en verdi, eller så varsler han en helt ny tidsregning under Støre-regjeringen.

Universitetet i Oslo ble nemlig grunnlagt i 1811.

