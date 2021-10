Øvelse gjør mester

I går reagerte en rekke innbyggere i Kirkenes, da de hørte sirener ule gjennom gatene. Så mange av byens 3.500 innbyggere var urolige at lokalavisen iFinnmark til slutt måtte publisere en artikkel under tittelen «Derfor høres sirener i Kirkenes».

Det viste seg raskt at det ikke var kriminelle som hadde lovens lange arm etter seg, men lokale politifolk som øvelseskjørte – med sirener på.

Politiet i Finnmark har tydeligvis fått med seg at det har vært et regjeringsskifte i Oslo denne uken, og at det er Senterpartiet som nå har fått justisministerposten. I og med at partiet har lovet å reversere politireformen, er det greit å være forberedt på alle mulige måter.

———————————————————————————————————————————————

Baksiden er et skråblikk på det som skjer i samfunnet, i næringsliv og finans - nasjonalt og internasjonalt. Du finner fire - fem av dem på baksiden av Finansavisen hver dag.

Tips oss gjerne på baksiden@finansavisen.no.