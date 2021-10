Regjeringen pumper på

CO2-avgiften skal gradvis økes, står det i Hurdalsplattformen. Regjeringen vil «redusere avgifter som rammer folk flest, som for eksempel drivstoffavgifter», står det også i plattformen. Den nye klimaministeren, Espen Barth Eide (Ap), sier derimot til NRK at avgiftene på bensin og diesel skal opp – ikke ned. «Ja, de vil gå noe opp» sa Eide under Politisk kvarter på NRK.

Ordet pumpepris har fått ny betydning. De rødgrønne pumper opp og de pumper ned, pumper opp og pumper ned.

