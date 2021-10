Like populær som Krekar

Skipresident Erik Røste er snart like populær som Mulla Krekar. Støttegruppen for Clas Brede Bråthen på facebook, med over 35.000 medlemmer, henger på han som en klegg og det samme gjør alt som kan krype og gå av aviser og TV-kanaler.

Nå har han også fått den mektige langrennskokmiteen i Akershus skikrets etter seg, men Røste rører likevel ikke en finger. Mens Krekar kastet bort store summer av fellesskapets penger på sjarmøren Brynjar Meling, så reiser Røste fortsatt land og strand rundt på egen hånd og klipper snorer og åpner nye hoppbakker som om ingen ting skulle ha skjedd.

For en iskald type. Slike folk trenger norsk idrett flere av.

