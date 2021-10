Skremmes bort

Nidaros-biskop Herborg Finnset hevder til NRK at kirken har forlatt forestillingen om helvete med djevelen og bålet:

– Du kan ikke skremme noen til å tro, sier hun.

I Vårt Land kan vi dessuten lese at epleskrott, gavepakke, kake, utbrent fyrstikk, ild og teipbiter er blitt brukt for å advare unge kristne mot sex utenfor ekteskapet.

Baksideredaksjonen tror ingen unge i dag blir skremt av disse metaforene, men at kirken har et betydelig forbedringspotensial for å vekke normale folks interesse.

