Enden er metaverse-nær

Facebook planlegger å bytte navn til et som reflekterer selskapets nye satsing, får The Verge opplyst.

Navnebyttet skal reflektere Facebooks satsing på såkalt metaverse.

Metaverse defineres som å beskrive konseptet om en fremtidig iterasjon av Internett, som består av vedvarende, delte, virtuelle 3D -mellomrom knyttet til et oppfattet virtuelt univers.

Ungdommen har hoppet av Facebook for lenge siden. At superbrukerne blant den godt voksne befolkningen skal bytte ut kattevideoer og bilder av blomster i hagen for å sette seg i hvordan metaverse fungerer, er vel like tvilsomt som mange av artiklene med tvilsomt kildegrunnlag de samme eldre Facebook-brukerne gladelig deler.

