Alder er kun et tall

En gang i året deler britiske The Oldie Magazine ut hedersbetegnelsen «Oldie of the Year», eller årets gamling på godt norsk. I 2021 ønsket initiativtagerne at prisen skulle gå til 95 år gamle Dronning Elizabeth.

Ifølge VG har hun takket nei, samtidig som hennes assistent Tom Laing-Baker videreformidlet følgende melding: «Dronningen er av den oppfatning at man er så gammel som en føler seg selv. Derfor mener Dronningen at hun ikke fyller kriteriene for å kunne motta utmerkelsen, og håper dere finner en mer verdig kandidat».

Det finnes heldigvis et fåtall briter som er eldre enn Dronning Elisabeth.

