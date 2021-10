Hvor er det igjen...?

«Utenriksministerens første reise går til Tromsø» var tittelen på en NTB-sak torsdag. Forhåpentligvis er utenriksministeren, og NTB, klar over at Tromsø ikke et utlandet, til tross for at byen kalles Nordens Paris?

———————————————————————————————————————————————

Baksiden er et skråblikk på det som skjer i samfunnet, i næringsliv og finans - nasjonalt og internasjonalt. Du finner fire - fem av dem på baksiden av Finansavisen hver dag.

Tips oss gjerne på baksiden@finansavisen.no.