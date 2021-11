Arbeiderbevegelsen overtar luftrommet

At arbeiderbevegelsen står støtt i Norge er både kjent, og sikkert også bra. LO og flere forbund hjalp Arbeiderpartiet til valgseier i høst, som gjorde Jonas Gahr Støre til statsminister.

Nå førsøker lederen i Industi Energi, Frode Alfheim, å overta luftrommet, og SAS.

I et sitat til E24, starter Alfheim: «Det eneste vi forlanger...»

Baksideredaksjonen melder derfor at Gahr Støre blar opp i en potensiell emisjon hos SAS, siden Alfheim ikke ønsker å få ned kostnadene til et bærekraftig nivå for SAS.

———————————————————————————————————————————————

Baksiden er et skråblikk på det som skjer i samfunnet, i næringsliv og finans - nasjonalt og internasjonalt. Du finner fire - fem av dem på baksiden av Finansavisen hver dag.

Tips oss gjerne på baksiden@finansavisen.no.