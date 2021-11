Fikk det nesten til

Storbanken DNB la ifølge KOM24 tidligere i oktober ut en stillingsannonse der de er på jakt etter en kommunikasjonsrådgiver. I annonsen skriver banken at de «vurderer alle kvalifiserte søkere uansett alder, rase, etnisk opprinnelse, kjønnsidentitet, seksuell orientering, sivilstatus, religion og psykisk eller fysisk handicap.»

Stillingsutlysningen har fått mange til å reagere på Facebook. For selv om DNB prøver å være korrekte ved å liste opp for eksempel kjønnsidentitet, seksuell orientering og psykisk eller fysiske handicap som uviktig for dem, er ikke rase et så vanlig konsept å benytte seg av i en stillingsannonse etter cirka 1950.

– Kunne vært gøy å høre med DNB hvilke raser de har ansatt til nå, skriver en facebookbruker.

En annen bruker spør hva psykisk handicap er, om det betyr at banken vurderer å ansette folk med psykiske helseproblemer. Heller ikke kjønnsidentitet og seksuell orientering slipper gjennom nåløyet. For kjønn er jo noe annet enn kjønnsidentitet, og seksuell orientering er ikke nødvendigvis det samme som seksuell legning. Dette er med andre ord farlige farvann å manøvrere i.

Neste gang burde DNB rett og slett sette punktum etter at de «vurderer alle kvalifiserte søkere».

———————————————————————————————————————————————

Baksiden er et skråblikk på det som skjer i samfunnet, i næringsliv og finans - nasjonalt og internasjonalt. Du finner fire - fem av dem på baksiden av Finansavisen hver dag.

Tips oss gjerne