EN GRÜNDERREISE I SUBSIDIER: Eirik Wahlstrøm står bak bedriften Moviemask. Selskapet har fått 1,5 millioner kroner i et landsdekkende risikolån i tillegg til 500.000 i etablerertilskudd. Han og medgründeren har hatt tilhold i StartupLab, som får store tilskudd. Her er han fotografert under deltakelse på Startup Extreme, som i stor grad er betalt av staten. Foto: Andreas Klemsdal