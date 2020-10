– Vi gjorde flere store innkjøpsprosjekter, og så at man kunne spare hundrevis av millioner, sier daglig leder og en av gründeren bak, Vext-vinner Ignite Procurement, Sigbjørn Nome under Investordagene 2020.

«No cure – no pay»

I 2016 startet Nome og medgründer Børge Langedal opp det som i dag er blitt til Ignite Procurement.

Gründerne av selskapet som vant Finansavisens Vext-konkurranse i vår, jobbet tidligere i Boston Consulting Group (BCG) som konsulenter, der de arbeidet datadrevet og strategisk med innkjøp.

– Nå har vi bygget en avansert Excel-modell som hjelper selskaper med å finne muligheter og realisere dem på «no cure – no pay», forteller Nome.

– Vi så at mye av verdiskapningen vi gjorde, var innsikten i deres eget kjøp, identifisere mulighetene og at vi kunne bruke moderne teknologi til å ta det her til skyen og til en webbasert løsning.

– Innkjøp underinvesteres

Duoen bygget etter hvert videre på teamet, fikk med OBOS og AF Gruppen som pilotkunder og videreutviklet produktet.

– Vi har kunder både i offentlig- og privat sektor – både i Norge og utlandet. Og vi trenger kunder som OBOS og AF Gruppen, som går foran og tørr og satse på startups. Det bidrar til innovasjon og bidrar til å bygge næringslivet og arbeidsplasser, sier Nome.

Selskapet er i dag i en eskaleringsfase. Det kan telle snart 30 ansatte, nærmere 40 kunder – både i Norge og internasjonalt.

– Vi mener at innkjøp underinvesteres blant selskapene der ute, sier Nome, som mener de har et globalt ledende produkt innenfor segmentet.

Ser man på inntektsfordelingen blant selskapene i Norge, ser man at 73 prosent av inntektene er innkjøpskostnader.

– Det er den klart viktigste posten, samtidig som veldig få jobber med innkjøp. Selskapene trenger verktøy for å jobbe smartere og mer effektivt, sier Nome.

Ser flere utfordringer

Nome mener innkjøp er helt kritisk for kostnadsoptimalisering.

– For de aller fleste selskap er det mye lettere å gå ned fra 73 til 70 prosent på innkjøp, enn å måtte øke topplinjen med 33 prosent for å få samme driftsresultat. Det er også helt kritisk for innovasjon, sier han.

Samtidig peker gründeren på at innkjøp også er kritisk for å løse utfordringene samfunnet står overfor, da det er 5,5 ganger så mye utslipp i innkjøpene som det er i egen virksomhet.

– Vi ser flere utfordringer med måten selskaper bruker til å ta beslutninger på innkjøpsområde. Mange selskaper bruker ikke data. De føler at de styrer i blinde og gir liten innflytelse på virksomhet. En del bruker Excel, det er tidkrevende og utfordrende og ikke egnet for samarbeid.

Noen bruker egne løsninger, mens andre bruker konsulenter, noe som også er dyrt og videreutvikler ikke selskapet. Og data viser at markedet for strategiske innkjøpsløsninger vokser raskt.

– Vi mener en SaaS-løsning spisset mot strategisk innkjøp, vil gi best resultat til lavest kostnad, sier Nome.