Nær fem milliarder i ny gründerpakke

TV 2 var først ute med å melde om detaljene i pakken, som presenteres fredag. Næringsminister Iselin Nybø (V) bekrefter opplysningene overfor DN.

– Grunnen til at vi gjør dette, er at gründer- og oppstartsmiljøet er så viktig. Det handler om nye arbeidsplasser og gode ideer. I den kritiske situasjonen vi er i, må vi holde på dette, så vi har et levende miljø når coronakrisen er over, sier hun til avisen.

I pakken har regjeringen lagt inn 2,5 milliarder kroner i tilskudd til unge vekstbedrifter og økt rammen for innovasjonslån med 1,6 milliarder kroner, til 3 milliarder. Tiltaket er rettet mot små og mellomstore bedrifter som har utviklingsprosjekter for å skape ny aktivitet og unngå permitteringer.

Regjeringen ønsker også å sette av 300 millioner kroner i et rentestøttefond, 50 millioner kroner til private innovasjonsmiljøer som ikke støttes av Selskapet for industrivekst (Siva), 250 millioner til næringsrettet forskning og øke investeringskapitalen i Investinor med 1 milliard.

Nybø og finansminister Jan Tore Sanner (H) legger fram krisepakken fredag morgen.

Stortingets finanskomité skal forhandle om tiltakene gjennom helgen. Målet er å få pakken vedtatt på tirsdag.