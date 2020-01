Norsk gründer velter om internasjonal industri

–Det var først når vi gikk over fra å være en musikktjeneste til å bli en teknologileverandør at tallene snudde. Det er deilig, forteller daglig leder og gründer, Njål Wilberg.

Beat ble startet opp av ekteparet Linn og Njål, sammen med to andre gründere, i 2009. Den opprinnelige drømmen til Beat var å bli en utfordrer til de større strømmetjenestene, som Spotify og WiMP Music. Frem til 2015 var det røde tall i regnskapet, bransjen var beintøff. Dette medførte at gründeren måtte begynne å tenke annerledes.

Beat Technology Er en leverandør av teknologitjenester, startet opp som en musikktjeneste

Leverer teknologi til blant annet den kjente lydboktjenesten Fabel

25 ansatte fordelt på kontorer i Ukraina, Russland, England og Norge

Byttet bransje

Plattformen hadde de fra før, det eneste som gjenstod var å finne hvilke andre måter de kunne bruke teknologien. Lydbøker var ganske åpenbart en mulighet. Ved å levere teknologien bak Beat til andre strømmetjenester, blant annet den kjente lydboktjenesten Fabel og tre andre musikkstrømmetjenester driftet av telekomselskaper i Bangladesh, ser fremtiden nå svært lys ut for Beat Technology. Ekteparet Wilberg ser for seg at de kommer til å fortsette å vokse videre i 2020. Men suksessen kommer ikke av seg selv. Begge har hektiske timeplaner. Mer enn 40 timer i uken går til driften av Beat. Njål har om lag 200 reisedøgn i året.

–Det vi har gjort her hjemme i Norge ønsker vi å ta med oss videre til andre marked. Vi ønsker å internasjonalisere Beat ytterligere. Det at vi kan velte om en industri slik vi gjør nå er veldig spennende.

Njål utdyper videre at markedet for litteratur har et stort potensiale i overgangen fra fysisk distribusjon til digital distribusjon av lyd og e-bøker.

–Internasjonalt har ikke digitalisering av litteratur kommet like langt som i Skandinavia.

Beat er en organisasjon som er relativt internasjonal allerede, med kontorer i både Kharkiv, St. Petersburg, London og Bergen.

–Det var en nødvendighet å se etter kompetanse andre steder. Når vi lyktes med de første ansettelsene i Ukraina følte vi oss virkelig hjemme med kolleger fra andre land.

Solide resultater

Etter å ha vært igjennom en tøff periode mellom 2012 - 2015 der selskapet gikk med underskudd år etter år, driver Beat Technology nå med solide resultater.

–Jeg har blitt mer opptatt av regnskap etterhvert, innrømmer Njål, som har regnskapet til Beat Technology i det skybaserte økonomisystemet Uni Economy fra Uni Micro.

Njål hadde lite interesse for regnskapet til selskapet i starten, noe som viste seg å henge tett sammen med hans daværende forståelse for regnskap.

–Jeg må anerkjenne at det å forstå regnskap henger ganske tett sammen med å snu tap til lønnsomhet. Regnskap i seg selv er et fagområde og jeg har selv en bakgrunn innen teknologi, men for oss er det i hvert fall ikke økonomisystemet vårt som hindrer oss i å få forståelse for økonomien vår.

–Tidligere hadde vi problemer med flyten av data til det offentlige og det tok mye tid, men etter at vi fikk Uni Economy har dette gått av seg selv. Å ha regnskapet med deg hvor enn du er i verden er fantastisk, skryter Njål.